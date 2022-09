Italiaan reisde 59 jaar geleden op brommer naar Wieringen, zoon Diego doet tocht over

Er was laatst een Italiaan op Wieringen. Niet zo boeiend, zou je denken, maar deze Italiaan, Diego Franzoni, ging op zoek naar sporen van zijn vader Renzo. Hij reed in 1953 op zijn scooter helemaal van Ancona naar Oosterland om te helpen bij de wederopbouw van een jeugdherberg. Diego maakte dezelfde tocht op zijn motor, om zijn pas overleden vader te herdenken.

Bepakt met oude foto's en tekeningen werpt Franzoni met zijn bezoek nieuw licht op de historie van de jeugdherberg.

"We kregen eind juli een e-mail doorgestuurd van de gemeente Hollands Kroon of het wel de juiste gemeente Oosterland was, waar deze Diego Franzoni naar vroeg", vertelt Rina Klein van de Historische Vereniging Wieringen. Het mailtje heeft dan al een hele reis gemaakt via Oosterland in Zeeland. Rina duikt met haar collega's in de archieven en nodigt Diego uit voor een bezoek. Al gauw wordt duidelijk dat de vader van Diego met zijn vriend Salvatore in 1953 geholpen heeft om de dijk achter de jeugdherberg bij Oosterland anderhalve meter te verhogen.

Trekkers

De jeugdherberg was getroffen door de watersnoodramp. Door de overstroming was er veel schade aan de jeugdherberg en de omliggende woningen. Om de schade te herstellen, organiseerde de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale een werkkamp waar trekkers uit allerlei landen kwamen helpen. Onder hen was de Italiaan Renzo Franzoni die het avontuur op Wieringen wel aandurfde.