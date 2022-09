Blog 8 september: Stadsschouwburg op de schop · Burgemeester Smit vertrekt volgend jaar

Voor Aartje Siemensma van Lunchroom Anders is de maat vol: al zes weken achter elkaar staat de groente- en fruitkraam van de Beverwijkse weekmarkt pal voor haar zaak. Het gevolg is dat de normaal goed lopende marktdag is veranderd in een van de slechtste dagen van de week. "Mensen komen alleen een kopje koffie drinken en eten niks want het is geen gezicht."