Burgemeester Smit vertrekt uit Beverwijk: "Ik wil ruimte voor nieuwe uitdagingen"

Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, legde Smit volgens de gebruikelijke procedure de vraag voor of hij in is voor een herbenoeming. Op de website van de gemeente zegt Smit daarover. "Burgemeester van Beverwijk is een prachtig ambt. Iedere dag opnieuw geef ik hier met groot plezier invulling aan. Toch heb ik de commissaris laten weten dat ik niet beschikbaar ben voor een nieuwe termijn. De reden van dit besluit is dat ik na achttien jaar burgemeesterschap ruimte wil nemen voor nieuwe uitdagingen en ambities."