Ignacio bezorgt AFC volle winst, Jong FC Volendam onderuit tegen Spakenburg

AFC - Katwijk

Het mooiste affiche van de midweekse speelronde in de tweede divisie was die tussen AFC en regerend kampioen VV Katwijk. De ploeg uit Zuid-Holland moest al na dertien minuten een fikse tegenvaller zien te verwerken. Voormalig FC Volendam-verdediger Paul Kok moest na een langdurige blessurebehandeling al vroeg vervangen worden.

Zonder de sterkhouder van de Katwijkers kreeg AFC in de eerste helft de grootste kansen. Yordi Teijsse probeerde het niet geheel ongevaarlijk van afstand en ook Raily Ignacio was dichtbij met een kopbal die rakelings naast ging. In de tweede helft kwam AFC verdiend op voorsprong. Na een uur spelen was Ignacio ontsnapt aan de verdediging en passeerde eenvoudig Katwijk-doelman Jean-Paul van Leeuwen. In het restant van het duel konden de bezoekers op sportpark Goed Genoeg geen vuist meer maken en dus bleef het bij 1-0 voor AFC.

