Het dondert, bliksemt en regent liters water: vanochtend weer code geel

Ondanks het mooie weer van gisteren is er voor vanochtend opnieuw heftig weer voorspeld. Het gaat om onweersbuien met plaatselijk veel neerslag, het KNMI heeft code geel afgekondigd. Weggebruikers wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn in het verkeer.

Vanochtend verwacht het KNMI dat er plaatselijk veel regen valt, waarbij ook onweersbuien kunnen ontstaan. Het gebied met regen- en onweersbuien trekt noordwaarts over het land, waardoor het vooral in het oosten en noordoosten flink tekeer kan gaan.



Het weer kan voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. Weggebruikers wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn in het verkeer.



In de nacht van dinsdag op woensdag kwam het ook al met bakken uit de hemel vallen. Onweersbuien en bliksem trokken over de provincie en dat leverde prachtige plaatjes op in de Purmerendse wijk Weidevenne. Fotograaf Marcel van Engelen maakte daar vanaf zijn balkon indrukwekkende beelden van: