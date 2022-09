Contributie flink omhoog door hoge energieprijs: voetballen straks niet meer te betalen

Het blijft niet bij de huishoudens alleen, ook sportclubs krijgen te maken met flinke stijging van energieprijzen. Of het nou voetballen, hockeyen, korfballen of zwemmen is, de clubs zijn het over één ding eens: een kind moet kunnen blijven sporten. Maar de vraag is hoe je als vereniging die steeds hoger wordende kosten dekt.

Zeeburgia-voorzitter Wilbrink heeft er al alles aan gedaan om te korten: "We kopen bijvoorbeeld geen scorebord, dat kost al tien- tot twintigduizend euro." Daarbij staat de verwarming al lager op plekken waar dat kan. "Maar", zegt hij, "een sportclub heeft ook een sociale functie en moet ook warmte uitdragen. Korter of kouder douchen moet je echt niet willen."

Inmiddels heeft Zeeburgia de contributie met vijf procent verhoogd. Ook andere sportclubs doen hieraan mee. Zo heeft ASV De Dijk in Noord de contributie met tien procent omhoog moeten gooien. Wat er verder kan helpen, zoeken beide clubs uit. Bij De Dijk behoort het eventueel sluiten van de kantine op rustige dagen of het verminderen van trainingsdagen bij de opties.

"Onze grootste angst is dat mensen niet meer komen of zich zelfs uitschrijven", vertelt Wilbrink. De ouders langs de lijn delen die zorg. "Ik heb vier kinderen die allemaal sporten, dat wil je niet schrappen. Maar het moet wel te betalen blijven", vertelt een moeder die bij haar jongste aan het kijken is.

Subsidie

"Het is het belangrijkst om alle kinderen te kunnen laten sporten", zegt een vader ernaast. "Maar", voegt hij optimistisch toe, "als er dan kouder moet worden gedoucht, krijgen ze in ieder geval vroeg iets mee over duurzaamheid. Dus misschien is dat zo slecht nog niet."

Wilbrink heeft, net als alle clubs denkt hij, een tegemoetkoming nodig om deze kosten te kunnen dekken. "En daarbij is het belangrijk om meer steun te krijgen voor duurzaamheid, ondanks alle initiatieven die er al zijn vanuit het rijk en de gemeente. Met een warmtepomp zou ik al heel veel kunnen."