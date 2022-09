Grote brand bij leegstaande boerderij in Hoofddorp, asbest vrijgekomen

In een leegstaande boerderij aan de Hoofdweg in Hoofddorp woedt is aan het einde van de middag een grote brand ontstaan. Het gaat om een oude sloopboerderij met asbest in het dak. De brandweer is aanwezig om het vuur te bestrijden.

In de schuur lagen strobalen die in de brand zijn gevlogen, bevestigt Veiligheidsregio Kennemerland. De brand veroorzaakte dikke en zwarte rookpluimen die in de wijde omgeving te zien waren.

Onduidelijk is nog hoe het vuur precies is ontstaan. "Het is een slooppand in een afgelegen gebied, dus we sluiten brandstichting niet uit. Maar dat is voorlopig nog speculeren."

Begin augustus werd de boerderij ook door een brand getroffen. Toen was er wel sprake van brandstichting.

Lichte asbestdeeltjes op terrein

De rook trok via de Hoofdweg richting Hoofddorp. De Veiligheidsregio adviseerde omwonenden daarom alle ramen en deuren dicht te houden en niet in de rook te gaan staan. "We hebben geconstateerd dat er alleen wat lichte asbestdeeltjes zijn vrijgekomen op het terrein. Deze deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. Dit blijven we wel in de gaten houden."

De brand is inmiddels onder controle, wel is er nog wat rook zichtbaar. "Het is een oud pand en het dak is geknapt, dus voorlopig kunnen we nog niet naar binnen. We hopen dat de brand weer oplaait, zodat we van buiten af naar binnen kunnen blussen."

Morgen gaat een speciaal team het terrein verder onderzoeken op asbest, besluit de woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland.