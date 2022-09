Aalsmeerders klaar voor historische Pramenrace: "Het is de boot van mijn opa"

Ook zijn broer, stuurman Ton, is druk aan het werk. Hij heeft vanavond toch wel de belangrijkste taak, vindt hijzelf. "Ik maak de barbecue schoon die meegaat. Er moet toch gegeten worden hé!" En daar kan Ton prima een biertje bij drinken. "Dat doet hij nu in plaats van tijdens de race, want de stuurman moet natuurlijk nuchter blijven", legt Jeroen uit.

Zoals de meeste teams gaat ook zijn team niet voor de snelheidsprijs. Een feestje bouwen en zo creatief mogelijk uitpakken binnen het thema vinden ze veel belangrijker. Dat thema is dit jaar cartoons. "Wij gaan niet als de Chippendales, maar als de Strippendales", vertelt Jeroen trots terwijl hij een shirt met daarop een gespierde mannentorso showt. "Het eigen lichaam laat ons al wat in de steek", grapt hij.

Het is voor hem een bijzondere editie. Jeroens dochter doet dit jaar namelijk voor het eerst mee met een eigen team. "Dat is de praam van mijn opa. Daar bracht hij vroeger de planten mee naar de veiling", vertelt hij trots. En dat is precies waar de Pramenrace omdraait: traditie en historie... en het is natuurlijk één groot feest.