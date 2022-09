AZ aan de vooravond van groepsfase Conference League: "Hier wil je zijn"

Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt het duel gespeeld in Košice, de tweede stad van Slowakije. "Het is een vreemde situatie. Je wil juist de sfeer voelen in het eigen stadion van tegenstander", zegt AZ-trainer Jansen op de persconferentie een dag voor het duel. "Als we tegen ze hadden gespeeld in Oekraïne had het heel anders geweest. Daar zit dus een groot verschil in. Maar we hebben onszelf goed voorbereid."

Sterke seizoensstart

AZ is met een goed gevoel afgereisd naar Slowakije. Afgelopen zondag werd er soeverein gewonnen van FC Emmen. Bovendien kunnen ze door de huidige derde plek in de eredivisie spreken van een sterke seizoenstart. "We hebben het goed gedaan in Europa en in de eredivisie. We weten hoe het is om belangrijke wedstrijden te spelen. We weten hoe het is om voor drie belangrijke punten te strijden of dreigen uitgeschakeld te worden in Europa. Die ervaring is belangrijk voor ons", aldus Jansen.