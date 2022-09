Alkmaarder Willem miste een brug tijdens coronawandelingen, nu is -ie er

Daarna werden de ambtelijke en operationele molens in werking gezet met de komst van de wandelbrug als gevolg. "Volgens mij ligt-ie er knap bij, ik ben er hartstikke trots op", vertelt Peters, die nu fractie-assistent is bij de VVD, tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

Tijdens zijn coronawandelingen door park Oosterhout ontdekte hij dat er iets ontbrak: "Een bruggetje, want je kon geen klein rondje maken of vanaf de oostkant naar de avonturenheuvel lopen." Op de vraag of het geen risico is, Alkmaar en bruggen en zo, antwoord hij lachend. "Als ik zo kijk dan heb ik het idee dat deze brug wel een stormpje kan doorstaan."

Ook de wandelaars in het park zijn er tevreden mee: "Ik woon hier in de buurt en heb nu een kortere route naar mijn moeder" en "Dit is fijn, want nu kan ik ook een ander rondje met de hond lopen."

Dat de parkgebruikers blij zijn, maakt Peters extra tevreden: "Je bent gekozen door de Alkmaarders en je wilt graag wat teruggeven. Dan is dit een van de dingen die je teruggeeft en dat voelt ontzettend lekker."