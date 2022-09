Persoon overboord, hulpdiensten kammen Markermeer uit met reddingsboten en helikopter

De drenkeling zou rond een uur of drie 's middags vanaf een zeilboot overboord zijn geslagen. Sinds de persoon in het Markermeer verdween, is er niets meer van hem vernomen.

Meerdere eenheden werden gealarmeerd, waaronder de kustwacht, de reddingsbrigade en de politie. "De reddingsbrigade heeft vanuit verschillende stations gezocht naar de locatie van de zeiljacht", verklaart een woordvoerder van Reddingsbrigade Hoorn. "Nadat we die aantroffen hadden we een beter beeld van waar we moesten zoeken."

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de zoekactie groots is opgepakt. "We zijn heel breed gaan zoeken. Er is gezocht met behulp van SAR-helikopter, een vliegtuig van de kustwacht en een politieheli, die toevallig in de buurt was. De watertemperatuur en de weersomstandigheden zijn goed. Dat kan een groot verschil maken."

Onder water zoeken

Omdat de drenkeling al meer dan drie uur vermist is, besloten de hulpdiensten, op de politie na, de zoekactie te staken. Volgens de politie is het nog te vroeg om van een bergingsactie te spreken, maar inmiddels is er wel al apparatuur ingezet om ook onder water te zoeken.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Later meer.