Verdriet na brand in dierenwinkels: "Het zijn niet zomaar vogels, maar persoonlijkheden"

Nadat hij het nieuws over de brand hoorde, kon hij het niet geloven en zocht bevestiging. Toen hij die kreeg, heeft hij de hele nacht niet geslapen: "Het is gewoon niet te geloven, het zijn zo veel dieren." Het raakt hem diep, vooral omdat het volgens hem niet zomaar vogels zijn: "Ik ken er een heleboel, het zijn voor mij niet zomaar een paar vogels. Voor mij zijn het echt persoonlijkheden."

"Ik ben al bijna vijf jaar vrijwilliger bij de vogelwinkel van Janton en Annemarie", vertelt een man uit Haarlem. "Onze vogel komt hier vandaan en we hebben toen gezien hoe betrokken die mensen waren. Ze zijn met zijn tweeën en hadden niet de mogelijkheden om een lading personeel aan te nemen. Daarom gingen wij ze hier en daar helpen en zo groei je daar langzaam in. We steunden ze zodat ze hun droom konden waarmaken", aldus de vrijwilliger.

Bij de brand zijn naar schatting honderden vogels omgekomen. Al tijdens de brand schreef de eigenaar dat 'woorden tekortschieten'. "Zonder enige vorm van afscheid zijn al onze vogels ons ontnomen."

Ook de eigenaren van de vissenspeciaalzaak zijn in tranen door het drama, melden zij op hun Facebookpagina. "De droom, het levenswerk, is verdwenen. Opgegaan in een vlammenzee, binnen twintig minuten geheel weggevaagd.

Levenswerk in vlammen op

"Het is onvoorstelbaar, het levenswerk van deze ondernemers is gewoon binnen een half uur verwoest", vertelt de verhuurder van de loods aan de IJweg. Met tranen in haar ogen kijkt ze naar de chaos die na vannacht is achtergebleven.

De brandweer heeft weten te voorkomen dat de vlammen oversloegen op een groter tuincentrum, een manege en de twee huizen die direct aan de loods grenzen. "De bewoners van die huizen zijn echt door het oog van de naald gekropen", vertelt de verhuurder.