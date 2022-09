Debuut lonkt voor AZ'er Zinho Vanheusden in Conference League tegen Dnipro-1

De 23-jarige Vanheusden maakte deze zomer (op huurbasis met optie tot koop) de overstap van Internazionale naar AZ. Tot speelminuten kwam het nog niet, want de éénvoudig international van België was nog op de weg terug van een knieblessure. Wel speelde hij vorige week een helft mee in een oefenwedstrijd van AZ tegen AS Monaco (4-2 winst).

Bazoer

Naast Vanheusden is ook Riechedly Bazoer meegevlogen naar Slowakije, waar de wedstrijd vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne wordt gespeeld. De middenvelder kwam transfervrij over van Vitesse en maakte in het Europese thuisduel met Dundee United FC (7-0) zijn debuut. Sindsdien stond de middenvelder aan de kant met een blessure.

