Meer dan 200 wegpiraten op de bon na verkeerscontrole op 'linke' IJsselweg in Hoorn

Het Team Verkeer van de politie Noord-Holland heeft in tien dagen tijd 236 automobilisten op de bon geslingerd voor te hard rijden. Een drietal kreeg een boete voor het niet-handsfree bellen, verschillende weggebruikers reden door rood en een enkeling droeg geen gordel. De verkeerscontrole werd gehouden aan de IJsselweg in Hoorn, waar het regelmatig misgaat door te hoge snelheden.

De hoogst gemeten snelheid tijdens de verkeerscontrole aan de IJsselweg in Hoorn was van een bestuurder die na correctie 97 kilometer per uur reed in plaats van de toegestane 50 kilometer, zo meldt de politie aan NH Nieuws.

De man wilde via de IJsselweg oversteken, nadat een auto hem passeerde, die linksaf sloeg richting de Maasweg. Daarbij zou hij niet hebben gezien dat er nog een auto achter het eerste voertuig reed. Hij overleed enkele weken later aan zijn verwondingen.

