Na Barcelona en Chelsea moet Xavier Mbuyamba doorbreken in Volendam: "Belangrijk seizoen"

Waar de kritiek de afgelopen wedstrijden bij FC Volendam voornamelijk op de verdediging gericht was, presenteerde de club op de valreep Xavier Mbuyamba. De 20-jarige centrale verdediger kwam over van Chelsea en moet achterin de vechtersmentaliteit terugbrengen.

Op het allerlaatste moment transfereerde Xavier Mbuyamba - NH Sport / Stephan Brandhorst

Een opvallende statistiek in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0 verlies) was dat FC Volendam geen enkele overtreding beging. Dat getuigde niet bepaald van ongenadig voetbal. "Dat kan gewoon niet", zegt Mbuyamba, die in 2018 de overstap van MVV Maastricht naar FC Barcelona maakte. Internationale ervaring In Spanje leerde de 1,95 meter lange verdediger kennis maken met het 'tiki-taka-voetbal'. "Daar is het heel veel voetbal en bij Chelsea hard werken en veel lopen. In Spanje is de kwaliteit ook hoog." De jeugdinternational van het Nederlands elftal heeft dus op internationaal niveau al best wat meegemaakt, maar tot een echte doorbraak is het niet gekomen in Spanje en Engeland.

Xavier Mbuyamba heeft veel geleerd bij Barcelona en Chelsea - NH Sport / Stephan Brandhorst

Daardoor strijkt hij neer in Volendam en kiest hij voor speelminuten. In het vissersdorp lijkt Mbuyamba zich meteen op te kunnen maken voor een basisplaats. Op de afsluitende training werd hij vaak met Benaissa Benamar in het hart van de verdediging gestationeerd. Damon Mirani lijkt een linie door te schuiven als extra slot op de deur. Extra opties Trainer Wim Jonk is in zijn nopjes met de komst van Mbuyamba. Daarmee heeft de oefenmeester zijn gewilde versterking achterin binnen en heeft FC Volendam zich de afgelopen transferperiode in iedere linie versterkt. Dat was een grote wens van Jonk. "De concurrentie is nu goed en dat geeft ons extra opties. Als er wat wegvalt, wordt het broos en dan kunnen we in de problemen komen."

Met Mbuyamba heeft Jonk zijn gewenste versterking achterin - NH Sport / Stephan Brandhorst

Aanstaande vrijdag speelt FC Volendam in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Volendam bezet momenteel met vier punten de zestiende plaats in de eredivisie. Daarmee staat het een plekje hoger dan de Deventenaren, die nog puntloos zijn. De aftrap aan de Dijk is om 20.00 uur en de wedstrijd is live te volgen tijdens de radio-uitzending van NH Sport.