Muidense brandweer luidt noodklok: nog steeds te weinig vrijwilligers

De brandweerpost in Muiden heeft nog steeds een flink tekort aan vrijwilligers. Daarom organiseert de post eigenhandig een open dag om - met behulp van omliggende Gooise brandweerposten - dit probleem te tackelen.

Begin juni vorig jaar schreef NH Nieuws al over het tekort aan vrijwilligers bij de Muidense brandweer. Ruim een jaar later is het probleem nog steeds niet opgelost, zo vertelt brandweerman en postcoördinator Wiet Soonius. "De post telt op dit moment vijftien vrijwilligers, terwijl er ruimte is voor 22 vrijwilligers. Sinds vorig jaar zijn er vier vrijwilligers bijgekomen, maar er gaan binnenkort ook drie met pensioen."

De oorzaak van het tekort is dus simpel: te veel vrijwilligers stoppen ermee omdat ze te oud zijn en er komen te weinig nieuwe, jonge vrijwilligers binnen. De hoop is dat tijdens de open dag veel mensen uit de nieuwe wijk de Krijgsman komen. Deze nieuwe wijk heeft het inwonertal van Muiden ongeveer verdubbeld en veel jonge gezinnen zijn er komen wonen.

Open dag

Tijdens de open dag van aanstaande zaterdag laten de vrijwilligers bij de Muidense kazerne zien hoe het er bij hun aan toegaat. Zo demonstreren ze hoe een veetakel werkt en hoe je rieten daken moet blussen. "Samen met andere brandweerposten in 't Gooi willen we zo laten zien waar wij specifiek in onze regio vaak mee te maken kunnen krijgen."

Ook hoopt Soonius dat naast volwassen vrijwilligers ook jongeren van onder de achttien zich zullen inschrijven. In Blaricum, Bussum en Huizen zijn er al jeugdbrandweerafdelingen, maar in Muiden niet. Meer leden bij deze jeugdbrandweer zou betekenen dat er in de toekomst meer jeugd door kan stromen naar de vrijwillige brandweer.

Naast de open dag en de jeugdbrandweer wil Soonius ook in het voorjaar de wijken ingaan om het belang van de brandweer aan de inwoners te laten zien. "Denk aan het nabootsen van een aanrijding of een auto te water, maar ook een reanimatie. De brandweer moet namelijk sinds kort ook uitrukken in die gevallen."