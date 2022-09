Vrouw gewond bij steekpartij in Amsterdam

Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in de Amsterdam wijk De Pijp. De politie heeft kort daarop een verdachte aangehouden.

Vrouw neergestoken in De Pijp Inter Visual Studio / Robby Hiel

Het incident gebeurde rond 12.45 uur in of rondom een woning in de Govert Flinckstraat. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft kort na het incident een verdachte aangehouden. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek.