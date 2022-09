Ook stiller asfalt werkt niet: Hilversumse Trudi wordt al jaren gek van geluidsoverlast

Het fastfoodrestaurant, dat even verderop is gevestigd, heeft de afgelopen paar jaar voor meer verkeer gezorgd in de avond- en nachtelijke uren. Dan komt er op het nabijgelegen bedrijventerrein nog eens dik 6.000 vierkante meter bij aan kantoorruimte erbij. Dat gaat straks nog meer mensen trekken.

Vanaf haar balkon is goed te zien dat de hele tijd auto's Hilversum in en uit rijden. De rotonde aan de Diependaalselaan en de Vreelandseweg is als een kraan die stevig doordruppelt, maar nooit wordt dichtgedraaid. Auto's, vrachtwagens, motoren, brommers en scooters: het raast allemaal in een gestaag tempo voorbij. En dat is al jaren zo en Trudi vreest dat het verkeer alleen nog maar gaat toenemen.

En die 45 decibel is volgens de flatbewoonster ver boven de norm, want van een Hilversumse ambtenaar heeft zij begrepen dat het geluid in de woning onder de 30 decibel moet liggen. Uit haar metingen met haar app op haar tablet blijkt dat het bijna altijd veel harder is dan deze norm.

Afgelopen maand is zo'n beetje de hele Diependaalselaan voorzien van een nieuw stuk asfalt. Dit nieuwe wegdek moet er vooral vooral voor zorgen dat de omwonenden van deze lange verkeersader in Hilversum minder geluidsoverlast hebben. Trudi woont in de Zeverijnflat, vlak aan de doorgaande weg. Maar echt verbetering merkt ze amper.

Het is niet zo dat er in de afgelopen periode niets is gebeurd. Een paar jaar terug zijn de appartementen aan de Zeverijnstraat gerenoveerd en nu ligt er dan sinds een week of twee stiller asfalt voor de deur. Maar nog altijd is de situatie voor Trudi en anderen, want zij is niet de enige die geklaagd heeft bij de gemeente, onleefbaar.

Metingen

Zelf heeft Trudi al twee keer ingesproken bij de gemeenteraad. De politiek en de wethouder zijn bekend met de materie. Omdat alles volgens metingen van de gemeente binnen de normen valt, gaat er niets veranderen. De situatie blijft zo als die nu is.

Trudi voelt zich wel gehoord door de gemeente. Volgende week komt de wethouder langs om eens met eigen ogen en oren te ervaren wat Trudi dagelijks meemaakt. Maar dat hieruit concrete maatergelen zullen volgen, lijkt klein.

Niet altijd leuk

Ondertussen vindt Trudi het wonen in haar flat, waar ze al twaalf jaar met veel plezier woont, niet altijd leuk meer. "Ik vlucht regelmatig mijn huis uit, want ik word op een gegeven moment gek van de herrie. Dan begin ik te trillen", merkt de Hilversumse op. Ze gaat dan naar haar vrijwilligerswerk of klopt bij vrienden aan.

Het is of de situatie accepteren of verhuizen. Dat zijn de enige twee opties die de Hilversumse heeft. Ze kijkt al om zich heen qua woningen, maar een mooie, andere stulp vinden in deze tijden van enorme woningnood is heel lastig. "Als alleenstaande heb je kennelijk heel weinig ruimte nodig", zegt ze over het woningaanbod dat ze heeft zien langskomen.