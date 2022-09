Droomtransfer voor Roos van Eijk; doelvrouw van VV Alkmaar naar AC Milan

Van Eijk begon met voetballen bij Berdos uit Bergen en kwam via FC Castricum in de jeugdopleiding van VV Alkmaar terecht. Al snel maakte ze de stap naar de hoofdselectie van de club. Ondanks dat Van Eijk in het eerste elftal van VV Alkmaar nog geen speeltijd kreeg, was I Rossoneri al dermate onder de indruk van het keeperstalent.

Vanwege het nog lopende contract zijn AC Milan en VV Alkmaar in goed overleg tot een vergoeding gekomen die past bij een dergelijke overgang. Van Eijk zal in eerste instantie aansluiten bij de Onder 19 van AC Milan.