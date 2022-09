Fransien heeft minder last van muizenplaag, maar zorgen blijven door afvaldumpingen

Twee maanden geleden was de woonsituatie van Fransien en haar dochters nog ondragelijk. Per dag vingen ze toen zo’n 10 muizen, waren er in de huurwoning van Intermaris meerdere nesten te vinden en zorgde de penetrante geur van muizenurine voor gezondheidsklachten bij de familie. Inmiddels wordt er door de woningcorporatie hard gewerkt om de bouwkundige gebreken te verhelpen en merkt de familie op dat er minder muizen zijn. "We vangen er nu nog maar twee per dag."

Fransien en gezin hadden last van een muizenplaag - NH Nieuws

Fransien Koster woont bijna zeven jaar met haar twee dochters Demie (23), Ronie (11) en haar vijf honden aan de Kluut in Hoorn. De familie heeft het niet breed, maar woont met veel plezier in de Kersenboogerd en huren de woning van woningcorporatie Intermaris. Problemen met muizen ervoer de familie nog nooit, tot een half jaar geleden de ellende begon. Lange tijd moest de familie wachten op hulp van Intermaris, maar inmiddels is er al veel gebeurd aan de woning. "De oude keuken is vervangen en er is een noodblok geplaatst", vertelt Demie. Begin oktober wordt verwacht dat het nieuwe keukenblok wordt geplaatst en dan hoopt de familie dat ze eindelijk geen last meer hebben van de muizenplaag.

Quote "Qua gezondheid gaat het ook veel beter met ons en ik heb eigenlijk bijna nergens last meer van" Demie, dochter van Fransien

"Ten opzichte van twee maanden geleden vangen we nu ongeveer twee muizen per dag", vervolgt de dochter van Fransien. "Dat is natuurlijk veel minder dan voorheen." Demie is dan ook blij dat het einde in zicht lijkt. "Qua gezondheid gaat het ook veel beter met ons en ik heb eigenlijk bijna nergens meer last van. Wel vind ik het jammer dat er zoveel poeha aan vooraf moest gaan voordat Intermaris ons begon te helpen." Tekst gaat verder onder foto:

Demie laat de tijdelijke keuken zien - Tom de Vos

Ondanks dat de muizenoverlast in de woning is verminderd en er door Intermaris gewerkt wordt aan de woning, maakt Fransien zich nog wel zorgen om voedsel dat door bewoners in de steeg wordt neergelegd. "Ik liep toevallig door de steeg en zag toen dat een buurman op meerdere plekken kattenvoer op straat had neergelegd", legt Fransien uit. "Hij had er zelfs een bakje water naast gelegd, en dat tijdens een muizenplaag." Fractie Tonnaer stelde daarom raadsvragen aan het college en die zijn het eens met de fractie dat er snel actie ondernomen moet worden. De gemeente gaat na de zomervakantie samen met een aannemer het groen achter de woningen opknappen en de dumpingen verwijderen. Ook hebben de buurtbewoners van de Kluut een brief gehad met daarin het advies dieren in de buitenruimte niet te voeren. HVC: 8 meldingen van muizenoverlast HVC heeft in de periode januari 2022 tot juni 2022 van verschillende bewoners in

totaal acht meldingen gehad over muizenoverlast bij diverse huizen aan de Kluut in de Kersenboogerd. HVC heeft volgens de gemeente hierop actie ondernomen door doosjes muizengif en muizenvallen te plaatsen en de bewoners te adviseren hoe de overlast te voorkomen is. Tekst gaat verder onder foto:

Er wordt door omwonenden eten gedumpt in de steeg - Aangeleverd

Ook heeft Intermaris samen met de gemeente een beroep gedaan op het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Momenteel wordt door het onderzoeksinstituut uit Wageningen onderzocht hoe men zo efficiënt mogelijk van de muizenplaag in de wijk afkomt. "Als uit het rapport van KAD blijkt dat er verdere acties van Intermaris of gemeente nodig zijn dan zullen we die uiteraard oppakken", laat een woordvoerder van Intermaris weten.