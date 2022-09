Spectaculaire beelden van bliksem en onweer boven Purmerend

Onweersbuien en bliksem trokken vannacht over de provincie en dat zorgde voor indrukwekkende beelden in de Purmerendse wijk Weidevenne. Onderwaterfotograaf Marcel van Engelen heeft ruim een uur op zijn balkon gezeten en deze prachtige foto's gemaakt.

"Onweer bij Purmerend, wat een mooi gezicht. Ruim een uur op het balkon gezeten en foto's gemaakt", schrijft Marcel bij zijn foto's die hij op zijn Facebookpagina plaatste. "Bij de laatste foto een giga klap en de foto was zwaar overbelicht, lang leve photoshop! Dit mag wel vaker zo!"

Op de vraag of de foto's wel allemaal echt zijn, zegt de fotograaf: "Alles is echt, mijn camera kan 20 minuten of langer foto's maken en maakt er dan één foto van."

Kampioenschap onderwaterfotografie

Marcel is onderwaterfotograaf en doet morgen mee aan het Nederlands Kampioenschap onderwaterfotografie. "Het is een hobby van me." Zijn werk kun je hier bekijken.