De Peiling: het wordt tijd voor een vrouwelijke premier

In 2020 deden Sigrid Kaag voor D66 en Mona Keijzer voor het CDA een gooi naar het lijsttrekkerschap van hun partij. Uiteindelijk kwam Kaag als winnaar uit de bus, Keijzer redde het niet.

Uiteindelijk won Mark Rutte de race voor het premierschap en kwam er dus weer een man aan de leiding. Je zou kunnen zeggen dat het best verwonderlijk is dat Nederland als progressief land nog nooit een vrouwelijke premier heeft gehad.

Er zijn ook vrouwelijke politici die dat onzin vinden zoals Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Ja21 in Amsterdam, lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland en lid van de Eerste Kamer. Wat vind jij? Is het goed voor Nederland als we dit keer voor een vrouwelijke leider gaan? Of moet het niet uitmaken van welk geslacht de premier is?