Bankpasfraudeur deed zich voor als postbezorger in Enkhuizen en Schagen

Met een wissel- en/of babbeltruc kreeg de 24-jarige Amsterdammer het voor elkaar; hij ontvreemdde de bankpas van zijn slachtoffer en pinde hiermee grote bedragen. In totaal maakte hij in onder andere Enkhuizen en Schagen wel tientallen slachtoffers. Vorige week werd de man aangehouden, laat de politie weten.

Je hoort het wel vaker; pinpassen die worden gestolen en de enorme bedragen die vervolgens bij pinautomaten van de pas worden afgenomen.

De 24-jarige Amsterdammer die vorige week werd aangehouden, viel op vanwege zijn opvallende werkwijze. Hij deed zich namelijk voor als postbezorger. Via een telefoontje begon hij dan over een niet-bezorgd pakketje dat alsnog zou worden bezorgd.

De slachtoffers werd dan gevraagd één euro aan de deur te pinnen via een mobiel pinapparaat. Terwijl de persoon dit deed, las de man de pincode mee en verwisselde daarna de bankpas van het slachtoffer met een andere - van een ander slachtoffer - gestolen pas.

Grote bedragen

Met de gestolen pinpassen pinde de Amsterdammer meerdere grote bedragen. Maar in een kledingwinkel in Enkhuizen ging het toch mis. De man werd daar vastgelegd op camera en was te zien in andere beelden van de auto waarin hij wegreed. Naast een gezicht was de politie dus ook op de hoogte van het kenteken van de verdachte.

Hij bleek naast het stelen van deze bankpassen ook betrokken te zijn bij andere oplichtingszaken buiten de provincie. Ook hier paste hij dezelfde werkwijze toe.

Betrapt

In Utrecht wilde de man met een gestolen pinpas een telefoon kopen en werd op heterdaad betrapt. Tijdens het moment van aanhouding droeg hij nog drie bankpassen bij zich, die niet van hem waren.

De 24-jarige, die eerder een voorwaardelijk celstraf van zes maanden kreeg opgelegd voor vergelijkbare feiten, zit inmiddels in voorarrest. Woensdag 7 september beslist de raadkamer van de rechtbank of de verdachte langer vast blijft zitten.