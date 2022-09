'NFI kan golf van explosies nauwelijks aan'

Dat schrijft RTL Nieuws op basis van interne documenten. In de afgelopen acht maanden moest de politie in heel Nederland al meer explosies en plofkraken onder de loep nemen dan in heel 2021. Alleen al in Amsterdam waren er tussen januari en augustus al zo'n veertig explosies, terwijl dat er dezelfde periode vorig jaar 21 waren.

Het NFI noemt de stijging van het aantal explosies in een interne mail aan de politie 'dramatisch'. Het forensisch onderzoeksinstituut heeft te maken met een vervijfvoudiging van het aantal tijdrovende onderzoeken. Het laboratorium heeft met de politie een contract voor drie explosie-onderzoeken per maand, terwijl het er in augustus al veertien te verwerken kreeg.

Versoberd onderzoek

Noodgedwongen doet het NFI versoberd onderzoek, waarbij minder sporen worden geanalyseerd en sommige rapporten achterwege worden gelaten. Daarmee wordt de onderzoekstijd verkort van drie maanden naar een maand. Toch blijft er ruimte voor maatwerk bij calamiteiten, aldus de korpsleiding.

Vanwege de grote stijging van het aantal explosies in de stad doen twee speciale rechercheteams gecoördineerd onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende plofkraken in de stad. In het onderzoek naar de reeks explosies hield de politie in de voorbije twee weken twee minderjarige Amsterdammers aan. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere explosies.