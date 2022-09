Bloemenkweker Bert Verduin somber door hoge gasprijzen: "Alsof ik in een wak ben gereden"

Ook de kwekers in het tuinbouwgebied van Heemskerk zuchten onder de hoge energieprijzen. Vandaag heeft de glastuinbouwsector een gesprek met energieminister Rob Jetten. Bij die gelegenheid krijgt de bewindsman 500 handtekeningen overhandigd van bezorgde tuinders.

Bert Verduin is één van de bezorgde kwekers. Hij heeft als oud-marathonschaatser geleerd om te gaan met tegenslagen. De nummer drie van de laatste Elfstedentocht: "Tegenslag hoort erbij. Vooral schaatsen op natuurijs is een kwestie van vallen en opstaan. Maar als er opeens helemaal geen ijs meer is, kom je niet meer vooruit. En zo voelt deze situatie een beetje: alsof ik in een groot wak bent gereden." Tekst gaat verder onder de video.

Bert Verduin verwijdert onkruid tussen de Amaranthus - NH Nieuws

Een snelle rekensom heeft hem geleerd dat de energieprijs voor zijn bedrijf zoals het er nu voorstaat tien keer hoger wordt. Van 30.000 euro naar 300.000 euro per jaar. "Ik zeg niet dat ik dan zal moeten stoppen. Ik ben flexibel. Zal anders moeten gaan werken, meer aan kouwe teelt gaan doen. Buiten dus en geen gas meer stoken. Maar dat het heel moeilijk wordt staat wel vast." Verduin is bezig met het van het land halen van bloemen. Op dit moment kleuren de kassen paars van de Amaranthus. Hij maakt ze gereed voor vervoer naar de veiling. In minder warme jaargetijden staan hier veelal sneeuwballen. "Dat is mijn hoofdteelt, vooral in de winter. Die moeten naar 25 graden gestookt worden. Doe je dat niet, dan moet de zon het doen en die komt pas eind maart op de kassen." Tekst gaat verder onder foto.

Bert Verduin. Foto: NH / Dennis Mantz

Verduin ziet wel wat in aansluiting van de tuinders op een warmtenet. Daarbij wordt de warmte uit een kilometers diepe bron via een buizenstelsel naar woonhuizen en eventueel ook bedrijven getransporteerd. "Een mooie oplossing", vindt Verduin. Maar deze manier van verwarmen is er niet van het ene op het andere moment. Wethouder Piet Burgering: "Ik weet niet of warmtenetaansluitingen ook dáár in het tuinbouwgebied zouden komen. Dan zoek je toch meer naar een meer stedelijke omgeving. Het kost overigens ook nog wel een tijd voordat we zover zijn. Er moest eerst over gepraat worden en dan nog aangelegd. Dan ben je minimaal tien jaar verder. Op korte termijn is het dus een oplossing."

Burgering ziet wel grote kansen voor aansluiting op de warmtebron die het bedrijf Floricultura in het tuindersgebied van Heemskerk heeft aangeboord. "Dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de tuinders, eventueel in samenwerking ook met de HVC (afvalverwerker/red." Floricultura heeft aangegeven dat ze warmte over hebben. Daar zouden tuinders uit de omgevingen eventueel bij kunnen aansluiten."

Eigen warmtebron levert Floricultura flinke besparing op Floricultura, veredelaar van tropische kamerplanten, zegt er voor open te staan andere glastuinbouwbedrijven gebruik te laten maken van de restwarmte die vrijkomt in het proces. "Het zou mooi zijn als we kwekers daarmee zouden kunnen helpen", zegt een woordvoerder. Hij stelt met nadruk dat het bedrijf niet als leverancier zal optreden. "Want ga er maar aan staan, zo'n heel stelsel aanleggen." Floricultura verwarmt de eigen kassen door middel van warmte uit een bron op een diepte van drie kilometer. Het bedrijf zegt dat dit een jaarlijkse besparing oplevert van vijf miljoen kuub gas. Daarmee zou lokaal een uitstoot van 9.000 ton aan CO2-uitstoot worden vermeden.

