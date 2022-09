Zwaar weer op komst voor kleine sportstudio’s: “Klanten letten steeds meer op de centen”

De Amsterdamse fitnessconsument is op drift. Sportievelingen zijn sinds de coronapandemie teruggegaan naar de grote, klassieke sportscholen. Voor kleinere sportstudio’s is dat ongunstig. Op een toch al drukke markt moeten zij knokken voor iedere klant - zeker nu die door de gierende inflatie elk dubbeltje aan het omdraaien is.

“Het zijn inderdaad rare tijden.” Susanne Reynaert, yogastudiohouder aan de Zeeburgerdijk in Oost, drukt zich voorzichtig uit. “Sinds we open zijn na de coronaperiode merk ik dat het enorm hobbelt. We verkopen op het moment wel weer wat rittenkaarten, waarmee je vijf lessen kan volgen. Dus dat is fijn.”

Tot zover het goede nieuws. Want: de zomermaanden waren rustig bij Studio Reyn. “Dat is natuurlijk altijd wel zo in de vakantieperiode, maar dit keer was het echt extreem.” Suzanne werkt hard aan een plan om dit najaar, traditioneel een moment dat veel mensen meer gaan sporten, weer veel klanten te vinden.

Boutique gyms

Kleine sport- en yogastudio’s als die van Suzanne zijn de afgelopen jaren een vertrouwd onderdeel van het Amsterdamse straatbeeld geworden. In trendy aangeklede ruimtes komen sportliefhebbers een uurtje zweten op de yogamat, de spinningfiets of naast de boksbal. Vaak zijn deze ‘boutique gyms’, zoals ze worden genoemd, gericht op de consument die bereid is wat meer te betalen voor sport. Dikwijls gaat dat niet alleen via een traditioneel abonnement bij één locatie. Via apps als OneFit en ClassPass kiezen sporters een sportles die aan hun wensen voldoet. Soms is dat een HIIT-les om zeven uur ‘s ochtends, dan weer een yogaklas na het werk.

En er zijn nogal wat van die boutique gyms in Amsterdam. “In Londen heb je 270 van die boetiekstudio’s, en in Amsterdam 220”, telt Mirjam Roos van Urban Gym Group. Behalve grote, klassieke sportscholen bezit dit bedrijf in Amsterdam ook enkele kleinere sportstudio’s. “Verschil is dat in Londen zo’n 10 miljoen mensen wonen. Amsterdam nog geen één miljoen.”

Anders sporten

Het is voor ondernemers van kleinere sportlocaties dus knokken om elke sportieveling. Punt is dat die consument sinds corona juist een voorkeur heeft voor het traditionele fitness, denken ze bij Urban Gym Group. Dus: grote ruimtes met gewichten en apparaten. Roos: “Dat zien wij in onze marktonderzoeken en enquêtes onder leden. De trend is echt richting fitness nu. In september hebben wij in de Pijp daarom een TrainMore geopend, een sportschool met gewichten en apparaten voor het middensegment.” Het is de dertiende Trainmore in Amsterdam en als het aan Urban Gym Group ligt, blijft het daar niet bij. “We zijn op zoek naar nog meer locaties, zeker in en rond het centrum.”