Daglicht toont enorme schade afgebrande speciaalzaken Nieuw-Vennep, 'honderden dieren dood'

Van de twee bedrijven aan de IJweg in Nieuw-Vennep waar gisteren brand woedde is niets meer over. In de loods waren een vogelspeciaalzaak en een vissenspeciaalzaak gevestigd. Bij de brand zouden honderden dieren zijn omgekomen. "Ons levenswerk binnen een half uur verwoest", schrijft de eigenaar van de vogelspeciaalzaak op Facebook.