Code geel vannacht: hoosbuien en zwaar onweer op komst

Zware regen- en onweersbuien teisteren de provincie vannacht. Plaatselijk kan het in korte tijd flink gaan plenzen. Het KNMI heeft code geel afgekondigd.

Naar verwachting trekken de buien in de vroege ochtend weer weg.

Volgens het KNMI is er kans op blikseminslagen en kan er in korte tijd veel neerslag vallen. "Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg de weerberichten en waarschuwingen", meld het instituut. Het verkeer moet rekening houden met mogelijke overlast.

Aan het einde van de avond hangen de regen- en onweersbuien boven Noord-Holland. De buien trekken vannacht van zuidwest naar noordoost over het land.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.