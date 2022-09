De vlag van René Steijn uit Haarlem: "Het is eigenlijk een anti-Rutte vlag"

"Dat de man al zo lang aan de macht is en dat alleen de boeren daar tegen in gaan, ik kan het niet begrijpen", zegt van Steijn. Met zijn vlag protesteert hij niet alleen tegen het stikstofbeleid, maar tegen de hele regering en met name tegen president Mark Rutte. "Het stikstofbeleid, maar ook de kindertoeslagaffaire."

Ook houdt hij Rutte verantwoordelijk voor de huidige energiecrisis. "De ouderen die dit land hebben opgebouwd na de oorlog en deze winter in de kou zitten. Dat hebben we allemaal te danken aan de VVD en Rutte. Als wij zoveel fouten maken worden we ontslagen. Ik begrijp niet waarom de man er nog zit."

Waar gaat het naartoe?

René hing de vlag op voor groepen in de samenleving die het moeilijk hebben, maar ook voor zichzelf. "Wij werken allebei hard. Ik weet niet hoe ik er over tien, twintig jaar voor sta. Ben ik de volgende? Nu zijn het de boeren, ik ben vrachtwagenchauffeur, ben ik straks aan de beurt?" Bang daarvoor is hij nog niet. Toch vraagt hij zich wel vaak genoeg af waar het naartoe gaat met het land.

Wat er moet gebeuren? "Een andere regering", zegt van Steijn. Hij ziet de oplossing in one issue partijen zoals 50+ en de Partij voor de Dieren. "Maar ook een beetje Wilders", zegt hij. "Ik vind hem te extreem, maar hij zegt wel rake dingen af en toe."