Rookbom op Circuit Zandvoort werd gegooid door beveiliger bewijzen beelden van Purmerender

"Sjonge jonge, hij gooit hem op de baan. Wat een lul zeg." Het is de eerste reactie van Purmerender Sven de Zinger. Hij filmde zaterdag tijdens de races op Zandvoort een beveiliger die een rookbom van de tribune verwijderde. Hij gooide de fakkel weg, waarna deze op de baan terecht kwam. De video van Sven is hieronder te zien:

Zaterdag zat Sven bij de bij de Tarzanbocht op het circuit van Zandvoort, toen iemand vlak bij hem een rookbom afstak. "Ik zag een beveiliger de trap oprennen en was benieuwd wat hij er mee ging doen", zegt Sven op NH-radio. Volgens de Purmerender deed hij precies wat hij niet moest doen, en gooide de fakkel op de baan.

Geen rode vlag

De rookbom rolde snel van het circuit af en kwam onder de boarding terecht, waar hij doofde. Hierdoor kon de kwalificatie, waarin Max Verstappen streed voor poleposition, gewoon doorgaan. Even daarvoor werd er ook al een rookbom op de baan gegooid, waardoor de kwalificatie kort werd stilgelegd. "Mensen waren echt verontwaardigd, omdat er bijna weer een rode vlag kwam."

Ondertussen begrijpt Sven de goede bedoeling van de bewaker, maar noemt het wel 'een onhandige fout'. Volgens hem schrok de beveiliger zichtbaar van zijn eigen actie. "Ik geloof niet dat het een bedoelde actie was, hij leek wel licht in paniek."

Twee aanhoudingen

De politie laat weten dat de beveiliger uit de video niet is aangehouden. Wel zijn een 33-jarige man uit Borne en een 40-jarige man uit Epe aangehouden, in verband met de ander rookbom. Ze zijn allebei weer vrij, maar blijven nog wel verdacht. Justitie bepaalt later wat de twee boven het hoofd hangt.

Profi-Sec, het bedrijf dat de beveiliging organiseerde tijdens de race, wil het voorval eerst intern bespreken voor ze met een reactie komt.

Tijdens de race werden er in totaal twee rookbommen gegooid. Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort noemde het dit weekend 'schandalig'. "Je moet behoorlijk van het padje af zijn als je zoiets doet."