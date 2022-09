In de tuin genieten van concerten: "Blij dat het er weer is"

Na de coronapauze werden in Sint Pancras eindelijk weer tuinconcerten gehouden. Muziekliefhebbers konden zondag wandelend of fietsend langs tuinen met gratis optredens in allerlei genres. Overal boden de bewoners drankjes aan en hier en daar was er zelfs gebak of iets anders lekkers. "De ontvangst hier in Sint Pancras is gewoon prima, het is echt fantastisch", zei een van de artiesten enthousiast tegen mediapartner Alkmaar Centraal.