Rook gezien bij kernreactor Petten, maar brand niet te vinden

Het productieproces bij de kernreactor in Petten is vanmorgen even stilgelegd, omdat er rook zou zijn vrijgekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio. De brandweer heeft alles gecontroleerd. Er kwam toen geen rook meer vrij, maar ook brand was niet te vinden.

Hoe de rook is ontstaan, is nog niet bekend. Hier zal onderzoek naar worden gedaan.

Volgens woordvoerder Cora Blankendaal van NRG, het bedrijf dat de kernreactor gebruikt en beheert, was de brand in een gebouw van Curium. Curium staat als bedrijf los van de reactor, maar zit wel op dat terrein. Het gebruikt wereldwijd in de reactor geproduceerde medische isotopen voor het stellen van een diagnose en de behandeling van kankerpatiënten.

De productie in de kernreactor zelf is niet stilgelegd, benadrukt NRG in een reactie: "Er [heeft] geen incident plaatsgevonden in de reactor of andere faciliteiten van NRG. Wel is er vanmorgen rookontwikkeling geweest in een faciliteit van Curium, een van de bedrijven op de Energy & Health Campus. Inmiddels is de situatie aldaar hersteld. Dit incident heeft geen gevolgen gehad voor de nucleaire veiligheid en faciliteiten van NRG."

Pallas

De kernreactor draait intussen al 60 jaar en al jaren wordt gesproken over de bouw van een vervangende reactor op hetzelfde terrein, Pallas. Geld blijkt telkens het struikelpunt. Begin dit jaar lag de reactor nog anderhalve maand stil vanwege een lekkage.