De Peiling: maximaal 25 km/uur op het fietspad

Elektrische bakfietsen vol kinderen, flitsbezorgers of groepjes scholieren die langs scheuren met hun Van Moof of Fatbike: door de vele verschillende soorten e-bikes is drukker, krapper en vooral gevaarlijker op de fietspaden. Melanie van der Horst, wethouder van Amsterdam, ziet een oplossing in een maximumsnelheid van 25 km/uur op het fietspad.