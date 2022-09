NS doet nieuw cao-bod aan personeel: vijf procent loonsverhoging

Dat schrijft Het Parool. Het nieuwe loonbod van vijf procent geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli dit jaar en heeft een minimum van 150 euro. Daarbovenop krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 650 euro. Per 1 januari 2023 wil NS de lonen verhogen met 2,5 procent. Het gaat om een cao met een looptijd van anderhalf jaar. Eerder bood NS een loonsverhoging van 8 procent over een periode van tweeënhalf jaar.

Om de werkdruk te verlichten wil NS het personeel meer zekerheid geven door twee dagen snipperverlof toe te kennen. Ook wil de directie in gesprek hoe werknemers in de toekomst minder worden belast door onregelmatige diensten, zoals in de nacht en weekends. Ook wordt het recht op onbereikbaarheid opgenomen in de cao.

De NS wil op korte termijn de onderhandelingen over een nieuwe cao hervatten. Het nieuwe aanbod komt daags nadat de spoorbonden een nieuwe serie estafettestakingen heeft aangekondigd. Vorige week legden NS-medewerkers om de beurt in verschillende delen van het land het werk neer. De vervoerder stelde eerder in een moeilijke financiële situatie te zitten.