Amstelveense Danique (23) gaat viral met liedje over lastige thuissituatie

De Amstelveense zangeres Danique Ruby maakt indruk met haar liedje 'Papa Mama' over haar soms lastige thuissituatie. Het nummer ging viral en op NH Radio vertelt ze hoe het is om zo'n persoonlijk liedje uit te brengen.

Het liedje 'Papa Mama' dat de 23-jarige Danique schreef, kwam op 26 augustus uit en sindsdien wordt ze bedolven onder positieve reacties. Het nummer gaat over de ziekte van haar zus en hoe het gezin daarmee is omgegaan. Uit de tekst blijkt dat Danique haar gevoelens niet altijd kon uiten.

Op NH Radio vertelt ze dat ze al drie jaar geleden is begonnen met het schrijven van het liedje en dat ze met vier A4'tjes tekst naar een studiosessie ging. "Ik wist eigenlijk de rode draad niet helemaal, maar muzikant Aïrto heeft mij daarbij geholpen. Ik heb het met hem samen geschreven."

Eerder vond ze de tijd nog niet helemaal rijp om het uit te brengen, maar een paar maanden geleden moest het er echt uit. Ze maakte een emotionele video van dat moment. "Die heb ik op TikTok gezet en toen ontplofte het. Heel onverwacht wel."

Gezin

Dat betekende ook dat in een keer veel op Danique afkwam. "Heel veel mailtjes en vooral ook veel berichten van mensen die het gezien hadden. Ik kreeg echt honderden berichtjes en reacties en verhalen toegestuurd", vertelt ze. Heel veel mensen bleken zich in de tekst van het nummer te herkennen.

Danique zag dat haar ouders het heel zwaar hadden. "Dat is voor mij heel zwaar en dat heb ik ook in het liedje verwerkt. Het gaat over de impact daarvan op het gezin." Voor het gezin zou het daarom lastig kunnen zijn dat iedereen het persoonlijke liedje kan horen. "Best wel veel jaren heb ik het voor mezelf gehouden hoe ik erin stond en dat ik er natuurlijk ook heel veel pijn aan heb. Dus toen letterlijk mijn hart op papier stond, kwam dat even binnen."

Uitlaatklep

Danique haar ouders wisten eigenlijk niet of ze wel in het liedje wilden. "Maar dit is wel de reden dat ik muziek maak, dus daar hebben we het even over gehad en uiteindelijk zijn mijn ouders gewoon heel blij dat ik een uitlaatklep vind voor deze situatie en dat hier natuurlijk mensen mee kan helpen." Nu zijn haar ouders vooral heel blij en enthousiast.

De zangeres woont nog thuis bij haar ouders. "Nog zoveel mogelijk momentjes met mijn ouders pakken, vindt ik wel gezellig." Ze bevinden zich nog in dezelfde situatie als toen Danique het nummer schreef. "Mijn moeder was ook een tijdje ziek en gelukkig is ze nu beter. Ze zitten wel nog met zorgen en dat vind ik heel moeilijk."