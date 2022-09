Verdachte van steekpartij Hilversumse school spoorloos verdwenen

Door de steekpartij raakte gistermiddag - op de eerste collegedag - een andere student van de mbo-school gewond aan zijn been. De steekpartij is gefilmd. Op de videobeelden is te zien hoe een student tijdens een handgemeen een groot mes uit zijn achterzak trekt en begint in te steken op zijn studiegenoot. Dat gaat een tijdje door, totdat andere jongens er tussen springen om de twee uit elkaar te halen.

Naam verdachte bekend

Dat zowel het slachtoffer als de verdachte van de steekpartij studenten zijn van de school was gisteren al snel duidelijk, al moest de school zelf nog achterhalen om welke studenten het exact gaat. Aan de verdachte kon gisteravond al een naam worden gekoppeld. Het gaat volgens bronnen om twee eerstejaars, die niet bij elkaar in de klas zitten.

Meerdere docenten van de school zijn gisteravond nog per mail op de hoogte gebracht. Ze worden door hun leidinggevende opgeroepen om vooral uit te kijken naar de verdachte. Als de student gesignaleerd wordt op school, wordt de docenten opgeroepen om meteen het alarmnummer te bellen.

Weer politie op school

Datzelfde geldt voor zeker twee getuigen van de steekpartij die gisteravond nog niet opgespoord waren. De school heeft die studenten herkend op video's van de steekpartij en weet hun namen, maar de politie heeft nog niet met ze kunnen spreken.

Op jacht naar de verdachte en de nog niet gehoorde getuigen, lopen er ook vandaag agenten op de school om een oogje in het zeil te houden.

De school praat vandaag in de lessen over wat er gisteren gebeurd is. "In alle lessen wordt er aandacht aan besteed", vertelt een woordvoerder van de school. "In de klas van het slachtoffer en ook de klassen van andere betrokkenen schuift ook een vertrouwenspersoon aan om mee te praten. Het was een heftige gebeurtenis, waar we graag met onze studenten van gedachten over wisselen."