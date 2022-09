Schiphol NL V NH Airtime: De eerste vlucht met KLM's Premium Comfort

KLM heeft voor het eerst gevlogen met de nieuwe Premium Comfort Class, een tussenklasse die luxer is dan economy, maar lang niet zo chique als business. De stoelen zijn breder, er is meer beenruimte, er zijn voetensteuntjes en de leuning kan verder naar achteren, in vergelijking met de standaardstoelen in de economy class. De eerste vlucht met de nieuwe zitplaatsen was naar New York's JFK Airport.

Een KLM-Boeing 787-10 Dreamliner van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

KLM pompte miljoenen in de ontwikkeling en bouw van de Premium Comfort Class. Niksdoen was geen optie, want veel van KLM's concurrenten én partners hebben al een soortgelijke klasse. Om te voorkomen dat klanten KLM links laten liggen, is er gekozen voor de dure investering in de nieuwe tussenklasse. Het bovenstaand afgebeelde vliegtuig, een Boeing 787-10 Dreamliner, was het eerste toestel waarin de Premium Comfort is gebouwd. De stoelen komen in alle Boeing 787's en 777's van KLM. De Airbus A330-vloot, alle Boeing 737's en Embraer-vliegtuigen worden niet voorzien van Premium Comfort. Nieuwe Business Class De Boeing 777-200's en -300's zullen elk wat langer in hangaar moeten staan voor de ombouwwerkzaamheden: die vliegtuigen krijgen ook een geüpdate versie van de business-klasse. Twee keer zo duur Volgens KLM moeten klanten van Premium Comfort rekenen op ticketprijzen die ongeveer twee keer zoveel zijn als een economy-ticket. Er wordt niet alleen extra betaald voor meer luxe en comfort, KLM moet ook het verlies compenseren vanwege het verwijderen van tientallen economy-stoelen die moeten wijken voor de premium-zitplaatsen.

