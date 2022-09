Shishani and Miss Catharis op zonnig Surfana en andere tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komend weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week is het genieten op het Surfana festival in de duinen van Bloemendaal, Douwe Bob in de huiskamer tijdens Jazz en de Walvis in Amsterdam en Kunstroute dwars door Sint Pancras.

shishani and miss catharsis - NH Nieuws

Uitgaanstip 1; Surfana in Bloemendaal Surfen en heel veel optredens op het Surfana festival bij de duinen en op het strand van Bloemendaal. Een van de bands die daar optreedt, is Shishani and Miss Catharsis. Het is de band van de Amsterdamse muzikant Shishani Vrankx. Zij combineert de indie van Radiohead met de hiphop van Lauren Hill en haar eigen Namibische roots. Samen met haar band die alleen uit vrouwen bestaat, brengt ze indie-soul met een boodschap, power to the minority. Daarnaast ook optredens van Mathew Mole, Kim Churchill en Cloudsurfers. Surfana festival op 9, 10 en 11 september bij camping de Lakens Bloemendaal Tekst gaat door onder de foto.

Surfana festival Bloemendaal

Uitgaanstip 2; Kunstroute Sint Pancras Het dorpje Sint Pancras staat komend weekend in het teken van kunst. In het dorpje dat net ten noorden van Alkmaar ligt, kun je terecht voor de jaarlijkse Kunstroute Sint Pancras. Bloemige schilderijen, abstract glaswerk of strak smeedwerk, Sint Pancras laat zich van zijn meest creatieve kant zien. Zo is er bijvoorbeeld kunst van de familie van Veen, die maar liefst 3 kunstenaars in de gelederen hebben. Kunstroute Sint Pancras wordt op 10 en 11 september gehouden. Tekst gaat door onder de foto.

Kunstroute Sint Pancras

Uitgaanstip 3; Jazz en de Walvis in Amsterdam In het Oostelijk Havengebied in Amsterdam stellen verschillende bewoners hun huiskamer beschikbaar voor de meest bijzondere optredens van jazz en popmuzikanten. In de afgelopen jaren waren naast gerenommeerde jazzmuzikanten ook klinkende namen als gitarist Harry Sacksioni en Spinvis in intieme sfeer te bewonderen. Top of the bill is dit keer singer-songwriter en voormalig Songfestivaldeelnemer Douwe Bob. Naast Douwe Bob staan o.a. jazzfluitist Ronald Snijders, saxofonist Dick de Graaf en de Mexicaans/Amsterdamse zangeres Fuensanta in verschillende huiskamers. Jazz en de Walvis zondag 11 september op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam.

Douwe Bob op Jazz en de Walvis