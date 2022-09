Na twee uur chaos hoort Chris uit Hauwert het alsnog: hij is Europees kampioen skeeleren

Hij had zich al verzoend met brons. Hauwerter Chris Berkhout (16) kwam zondag tijdens het EK skeeleren voor junioren-B in het Italiaanse L'Aquila in een ongekende chaos terecht. Want wie had nu de meeste punten verzameld? Twee uur na de wedstrijd kwam het verlossende bericht: Chris is de beste van Europa. "Het besef moet nog komen."

Chris Berkhout uit Hauwert in actie - Focus by Hanneke

Het scorebord liet het tijdens de laatste rondjes van de puntenkoers afweten met een totale chaos als gevolg. De jury was het spoor bijster en wees in eerste instantie Arthur Lebeaupin uit Frankrijk aan als beste rijder. Na een grondige studie kwam het verlossende woord: Berkhout was toch echt de Europees kampioen op de puntenkoers. Twee dagen na de hectische zondag moet hij nog wennen aan zijn nieuwe status. "Ik besef het nog niet helemaal", klinkt het vanuit een zonnig Italië. "Dat komt denk ik na het EK wel. Maar ik ben er natuurlijk enorm blij mee. Al meteen goud op de eerste dag van het toernooi, dat kon niet beter." Een dag later werd hij gehuldigd. Het Wilhelmus werd voor hem gespeeld, in bijzijn van het complete Nederlandse team én zijn ouders. "Die zijn super trots." Tekst gaat verder.

Berkhout traint normaal gesproken in Medemblik en Wervershoof. Ondanks de aanwezigheid van een Belgische en Italiaanse bondscoach, moet hij het doen zonder zijn vaste coach: Kay Schipper. Hij verblijft samen met Irene Schouten op hoogtestage in Colombia. "Het is daar een uur of zes eerder, maar we hebben evengoed veel contact, via de telefoon. Hij geeft dan tips aan mij hoe ik moet rijden. Dat lukt ondanks de afstand prima." Het Europees kampioenschap duurt nog de hele week. Vanavond staat de aflossing op het programma en vanaf donderdag worden op het plaatselijke vliegveld de wegwedstrijden gereden. "Dat zijn dezelfde afstanden, puntenkoers en aflossing, maar dan over langere wedstrijden. Het komt dat meer aan op inhoud en minder op techniek. Hopelijk kan ik daar ook goed presteren."