Blog: Vertraging A9 door brandende bestelbus • IJmuidens zeewater na kritiek niet langer te koop bij AH

Rond 21:15 uur gisteravond is iemand gewond geraakt bij een steekpartij aan de Munnikenweide in Beverwijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet verder onderzoek.

In een vuilniszak met bouwafval werd een bebloede jas gevonden. Ook heeft de politie een mes veiliggesteld. Het mes werd gevonden in een parkje in de omgeving. Daar werd ook een scooter aangetroffen die de politie ook in beslag heeft genomen.