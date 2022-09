Terrasboot van café P96 krijgt tóch vergunning na protest: "Blij en opgelucht"

De eigenaren van café P96 aan de Prinsengracht kunnen het nog nauwelijks bevatten: de terrasboot die al veertig jaar bij hen voor de deur ligt mag tóch blijven. De gemeente heeft gisteren een exploitatievergunning afgegeven voor de dekschuit, onder meer vanwege de sociaal-maatschappelijke functie van het terras in de Jordaan. "We zijn blij en opgelucht."

Voor het terras op de boot had het café nooit een vergunning, maar het werd jarenlang door de gemeente gedoogd. Na tientallen klachten, naar verluidt van een enkele buurman, vond de gemeente dat er een eind moest komen aan het terras.

Ondanks een protest en een handtekeningenactie, waarbij ruim 8200 handtekeningen werden verzameld, was de gemeente onverbiddelijk. Een vergunningsaanvraag werd vorig jaar door het stadsdeel afgewezen omdat het terras op het water niet paste in het huidige 'Terrassenbeleid en Waterbeleid', tot ongeloof van de eigenaren die aanstipten dat het terras al zo'n veertig jaar een belangrijke functie heeft in de buurt.