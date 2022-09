Kan burgemeester Halsema demonstranten nog 'bestuurlijk verplaatsen' na uitspraak rechter?

De ingreep van burgemeester Femke Halsema bij een demonstratie van Extinction Rebellion in september 2020 is door de rechtbank veroordeeld. De demonstranten werden 'bestuurlijk' verplaatst en volgens de rechter zijn ze daarmee van hun vrijheid beroofd. De uitspraak kan volgens hoogleraar Staatsrecht aan de UvA, Jerfi Uzman, gevolgen hebben voor toekomstig ingrijpen.

Halsema beriep zich bij haar ingreep op het noodbevel, artikel 175 uit de gemeentewet. "De rechtbank zegt 'je hebt een beroep gedaan als burgemeester op een artikel uit de gemeentewet en dat is niet het juiste artikel", beschrijft hoogleraar Uzman. "Dat is niet geschikt om mensen tijdelijk van hun vrijheid te beroven. "

Onprettig en onveilig gevoel

De demonstratie op 21 september 2020 was er een in een reeks acties van Extinction Rebellion. Hannah Prins was aanwezig bij het protest op de Europaboulevard en werd meegenomen. "Je wordt weggesleept, je wordt gefouilleerd, je spullen worden even afgepakt", vertelt ze over de bestuurlijke verplaatsing. "En dan word je in een grote bus gezet met 80 anderen en ga je rijden, maar je weet niet waarheen. Uiteindelijk word je ergens op een industrieterrein gedumpt. Het geeft een heel onprettig en onveilig gevoel."

En dus stapten de demonstranten naar de rechter. Die stelde hen in het gelijk. "Ja, daar zijn we heel blij mee", aldus Prins. "Ze zijn expres naar een meervoudige kamer gegaan, omdat ze er heel goed en lang naar wilden kijken. De hele zaak heeft ook twee jaar geduurd. We zijn heel dankbaar dat we samen met onze advocaat Wil Eikelboom deze zaak hebben gewonnen."

Tekst gaat door onder de foto.