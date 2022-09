Nu nog proefoogst, maar vanaf voorjaar 2024 ligt eerste Schagense wijn in de winkel

Over een paar weken kan voor het eerst worden geoogst op de door crowdfunding aangelegde wijngaard in Schagen. Het gaat nu nog om een proefoogst. Volgend jaar is het voor het echie: de eerste Schagense wijnen moeten vanaf het voorjaar van 2024 in de winkels liggen.

Dat neemt niet weg dat het spannend is om voor het eerst te oogsten, zegt Nick Zonneveld van wijngaard Avendorp. "Het ziet er goed uit, we hebben weinig schimmels gehad en de druiven zijn goed gegroeid. Maar het is afwachten hoeveel druiven we oogsten en of het lekker is."

Door het warmere weer worden de druiven minder groot en dat is juist goed nieuws voor een wijngaard, vertelt Zonneveld. "Als een druif kleiner is, heeft hij meer suikers", legt hij uit. "Een grotere druif is 'wateriger'. En met meer suikers kun je een hoger alcoholpercentage toevoegen en daardoor krijg je meer smaak aan de wijn."

Afstoten

De planten hebben overigens weinig last gehad van de warmte. "Er zit altijd een waterhoudende laag onder de ranken. Je ziet wel dat ze wat druiven afstoten en dat ze het moeilijker hebben, maar het is niet zo dat we geen oogst hebben. Wel zie je dat als de druiven, zoals nu, minder groot worden, we uiteindelijk natuurlijk minder druiven gaan oogsten."

Aan het eind van de maand worden de druiven geoogst, wanneer dat exact gaat gebeuren is nu nog niet te zeggen. "Je kunt namelijk pas oogsten als de druif stopt met suikers aanmaken."