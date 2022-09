Wielrenner Cees Bol sprint naar eerste zege van het seizoen

Er moest een finishfoto aan te pas komen om te bepalen wie er in Duns de snelste was. Bol bleef lang in het wiel van de Jake Stewart zitten. Uiteindelijk wist hij net voor de Brit te finishen. Derde eindigde Corbin Strong. De Nieuw-Zeelander blijft wel in het bezet van de leiderstrui.

De laatste etappe-zege van Bol was in maart 2021. Toen won hij een rit in Parijs-Nice.