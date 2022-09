Hier kun je dit weekend in de Noordkop heen tijdens Open Monumentendagen

Walvisvaardershuisje, Den Hoorn

In het in 1680 gebouwde Walvisvaardershuisje is te zien hoe walvisvaarders uit vroeger tijden leefden. In het dak is scheepshout verwerkt, de kamers zijn geschilderd in antieke kleuren en op de muren in de gang, kamers en keuken zitten oude Harlinger tegels. De vier achttiende- en negentiende-eeuwse bedsteden die nog in het huis zitten, zijn nog in gebruik.

Het huisje is alleen op zaterdag open.

Landhuis Brakestein, Den Burg

In de 18de eeuw was het landhuis en de bijbehorende tuin van Brakestein een bekende buitenplaats. Hoewel het huis in de loop der jaren steeds werd gemoderniseerd, bleef de voorname uitstraling van het pand intact. De tuin was beroemd om de vruchten die het voortbracht. Want zo lekker vond je ze toen schijnbaar nergens.

Vanaf 2020 worden zowel de tuin als het huis gerestaureerd. In het huis wordt dan een 18e-eeuwse stijlkamer ingericht. Het wandelpad van de tuin is in ere hersteld, de fruitboomgaard met oude fruitrassen is aangevuld en de moestuin is weer gedeeltelijk in gebruik genomen.

Op zaterdag is zowel het huis als de tuin te bezoeken. Van 11 uur tot 15.30 uur zijn er rondleidingen door de tuin en korte lezingen in de stijlkamer.