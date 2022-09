Alles uit de kast voor optreden van thuisartiest Antoon: Snertpop zet helikopter in

Antoon groeide op in Midwoud en is één van de meest gewilde artiesten van het land. Afgelopen weekend nog was hij bij het Formule 1-spektakel in Zandvoort en op een groot festival in Scheveningen. En ook komend weekend is de agenda goedgevuld. Want naast de show op het 'eigen' Snertpop, is hij zaterdag ook geboekt in Tiel (Appelpop) en Eibergen (Openluchttheater).

“Wij zijn heel blij dat Antoon ondanks zijn drukke schema graag in zijn eigen dorp komt spelen, bij ons op Snertpop”, zegt Chris Baas namens Stichting Snertpop. “Hij kon alleen bij ons komen spelen, als we een helikopter konden regelen. Het was even een gepuzzel, maar we zijn blij dat het is gelukt.”

Helikopter

Antoon wordt zaterdag na zijn optreden in Tiel (Gelderland) opgehaald door een helikopter en wordt dan naar Midwoud gevlogen. Op Snertpop staat zijn optreden om 18.30 uur gepland. Na de show in eigen dorp vliegt hij door naar Eibergen (Gelderland), om daar het laatste optreden van de dag te verzorgen.