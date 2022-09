Onze leestip: Anoek (26) zet jongerenontmoetingsplek op in de strijd tegen mentale problemen

Als Anoek Harder (26) uit Andijk een aantal jaar geleden ontdekt dat veel West-Friese jongeren geregeld met mentale problemen worstelen, besluit ze een Facebookgroep op te richten. De groep is bedoeld om persoonlijke verhalen te delen en adviezen uit te wisselen. Inmiddels is haar initiatief uitgegroeid tot een hechte gemeenschap die elkaar niet alleen online ontmoet, maar ook in de echte wereld van alles onderneemt.

Anoek Harder - Eigen foto Harder

Met 'Pioniers' vertellen wij verhalen over de kracht van de lokale samenleving en het zelfoplossend vermogen van burgers. Inspirerende Noord-Hollanders die het heft in eigen hand nemen en creatieve oplossingen bedenken voor grote of kleine problemen. Heb jij ook een inspirerend verhaal? Mail het ons via [email protected].

Uit het Foreestenhuis, een oud rijksmonument op nog geen vijf minuten lopen van station Hoorn, klinkt muziek. In het portiek staat een bord waarop de doelgroep met sierlijke letters welkom wordt geheten: 'Welkom Jongeren van West-Friesland'. De ruimte erachter is versierd met vlaggetjes en lampjes. Op een tafel staan versierde cakejes. Om de tafel zitten zo'n vijftien jongeren, die geanimeerd met elkaar praten. Diepe gesprekken Het zijn de Jongeren van West-Friesland, jongvolwassenen tussen de 18 en 40 jaar, die op initiatief van Anoek met elkaar in contact zijn gekomen om hun verhalen te delen. De meesten voelen die behoefte al langer, alleen ontbrak het hen aan een plek om dat te doen. Toen Anoek dat ontdekte, besloot ze zelf voor zo'n plek te zorgen. Een plek waar het niet louter draait om alcohol en feesten, maar waar het gesprek centraal staat."Ze komen echt overal vandaan", zegt ze. Ze richt een Facebookgroep op en nodigt jongeren uit met elkaar in gesprek te gaan over diepgaande onderwerpen in het leven."Vraag eens: hoe gaat het nu écht met je?" Eenzaamheid is volgens Anouk een veelvoorkomend probleem. "Ik wilde de jongeren helpen, zorgen dat zij weer in hun kracht staan en zichzelf kunnen ontplooien tot wie ze werkelijk zijn."

Quote "Ze hebben het idee echt zichzelf te kunnen zijn" Anoek harder, jongeren van west-friesland

De behoefte blijkt zo groot dat de Facebookgroep razendsnel groeit. Inmiddels komen de jongeren niet alleen online, maar ook minimaal drie keer per maand in het echte leven samen om allerlei activiteiten met elkaar te ondernemen. "Ondertussen praten wij over van alles. Over persoonlijke ontwikkelingen, stress, mindset en voeding. Maar er is ook ruimte voor gezelligheid", benadrukt Anoek. Activiteiten De activiteiten variëren van kampvuur- en bordspelavonden tot vrijwilligerswerk. Ook maakt de groep geregeld een wandeling door de binnenstad van Hoorn. "Meestal kiezen wij van tevoren en route. Vaak van anderhalf uur. En op 4 oktober organiseren wij 'Kletspraat'. Dan gaan we in gesprek over relaties, gevoelens, LHBTI en seksualiteit." De jongeren ervaren het als fijn en vertrouwd, vertelt de Andijkse vol trots. "Ze hebben het idee echt zichzelf te kunnen zijn." Dat is veel waard, weet Anoek, die ook zelf tijdens een overspannen periode veel steun van de community heeft gekregen. Dat mensen dankzij haar initiatief meer naar elkaar omkijken, ontroert haar. Net als de jongeren die elkaar inspireren en laten groeien. "Het is echt een droom die uitkomt." De komende jaren hoopt Anoek nog veel ontmoetingen tot stand te brengen en de zelfredzaamheid te bevorderen. "Wij helpen elkaar de boel weer op de rit te krijgen." Ondertussen droomt zij verder en hoopt van haar initiatief een sociale onderneming te maken.

Tip van Anoek Harder "Wanneer je een probleem constateert en dit zelf wilt oplossen, zorg dan dat je met de juiste mensen samenwerkt en een netwerk om je heen verzamelt waarmee je het initiatief verder kan brengen. Onderzoek welke initiatieven er al zijn, in dit geval rondom mentaal welbevinden, en kijk welke bijdrage jij nog kan leveren om hetgeen dat er al is aan te vullen."