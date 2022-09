Eerste statushouders komen aan in hotel Van der Valk

De eerste statushouders zijn vandaag volgens Regio Purmerend , per bus, iets voor twee uur gearriveerd bij hotel Van der Valk in Purmerend. Het gaat volgens het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om zo'n 35 tot 40 statushouders.

Volgens een woordvoerder van het COA komen de mensen vanuit verschillende opvangcentra uit het hele land. "Ik heb geen lijst bij de hand, maar ik meen dat het met name mensen zijn met een Syrische afkomst." Een paar uur later ziet de verslaggever een echtpaar uit Ter Apel arriveren.

40 kamers

"Het hotel heeft 40 kamers tot de beschikking. In principe zullen er maximaal twee mensen in een kamer worden geplaatst", vertelt een woordvoerder van het hotel eerder aan Regio Purmerend. "Maar dat is wel een beetje relatief. Als we een moeder met meerdere kleine kinderen onderdak bieden, slapen zij natuurlijk met zijn drieën of vieren op één kamer. In dat geval wordt er bijvoorbeeld een ledikantje of een stapelbed extra op de kamer geplaatst." Een keiharde grens van 80 mensen is het dus niet. Het kunnen er een paar meer zijn, maar ook een paar minder.

Vandaag zijn de mensen georganiseerd gekomen, maar het is mogelijk dat nieuwe bewoners van het hotel zelf naar Purmerend toe komen. Het is de bedoeling dat over een jaar het hotel weer beschikbaar is voor iedereen.