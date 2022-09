Leerlingen de Beekvlietschool vrij na brandje op het dak

Het is nog niet duidelijk wanneer de 160 leerlingen van de Beekvliet school in Velserbroek weer les zullen krijgen na de brand op het dak van de school vannacht. "Er is nog veel onzeker", zegt directeur Priscilla Oud-Deinum. "We weten niet in hoeverre de materialen zijn aangetast of we die nog kunnen gebruiken". Vandaag en morgen wordt gezocht naar oplossingen voor de leerlingen.

NH Nieuws

Hanneke Hageman woont tegenover de school. "We werden wakker van de brandweer auto's en toen is mijn vriend gaan kijken", op dat moment wisten Hanneke en haar vriend hoe laat het was. Brand op school betekent dat de kinderen thuis blijven. En het is nog niet zeker of die vrijheid tot één dag beperkt blijft, zegt Priscilla Oud-Deinum, directeur van de Beekvliet school. Vandaag wordt bekeken of en wanneer het gebouw weer in gebruik genomen kan worden. De ouders zijn vanmorgen via de school WhatsApp groep gewaarschuwd. Kinderen van ouders met een essentieel beroep zijn opgevangen in andere vestigingen van de school.

Quote "oh jee hoe gaan we dat doen" directeur de Beekvliet school

Op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen. In de centrale hal van het gebouw is het plafond beschadigd. Ook ligt er een hoopje roet op de grond en hangt er een duidelijke brandgeur in het gebouw. "Vandaag zijn de kinderen thuis en we gaan vandaag heel hard op zoek naar hoe we het de rest van de week gaan doen", aldus directeur Oud-Deinum. Wanneer de Beekvliet school haar deuren weer kan openen hangt onder meer af van hoe snel het dak gerepareerd kan worden. Maar Oud-Deinum verwacht niet dat alles morgen opgelost is.

Leerlingen naar huis na brand op school dak - NH Nieuws

Koekjes bakken Zoë Hageman, de dochter van Hanneke is er niet rouwig om dat ze thuis moet blijven. "Ik ga vandaag chocolats bakken met mamma" zegt ze spontaan. Op de vraag wat ze ervan vindt dat ze niet naar school kan fietsen antwoordt ze dat ze dat maar een beetje raar vindt. Hanneke vindt het belangrijk dat eerst wordt uitgezocht of de school weer veilig is, maar dat het aan de andere kant wel fijn zou zijn als haar dochter weer naar school kan. De vlammen sloegen vannacht rond 1.10 uur uit het dak van basisschool De Beekvliet aan de Sluisweid in Velserbroek. De ventilatie-unit op het dak van de school had vlam gevat. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.