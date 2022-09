Delen Westfrisiaweg langere tijd dicht om problemen door hevige regenval aan te pakken

De provincie gaat vanaf volgende week aan de slag om de tunnelbakken één voor één aan te pakken. Het gaat om die aan de Wogmergouw, Oostergouw en de Strip in Zwaag en de Noorderboekert in Westwoud. Er worden nieuwe kolken, riolering en bestrating aangelegd om de problemen op te lossen.

"Onze weginspecteurs zijn na een eerdere melding van plassen in de tunnelbak gelijk die kant op gegaan, en hebben één rijstrook afgesloten. De putten zijn toen vrijgemaakt. Grote waterhoeveelheden zorgen namelijk ook voor een grotere hoeveelheid vervuiling in de putten, wat de doorstroming extra bemoeilijkte."

Op 25 juni van dit jaar ging het nog mis , zo werd bevestigd na een bericht van 112 West-Friesland. Een automobilist slipte ter hoogte van Hoogkarspel in de tunnel waar op dat moment flinke plassen stonden na een fikse regenbui. Volgens een provinciewoordvoerder toen was de combinatie van zware regen en vervuiling van de roosters die het water moeten afvoeren het probleem.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

